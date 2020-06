Belen Rodriguez: gli attuali rapporti con Andrea Iannone

Di Sebastiano Cascone giovedì 4 giugno 2020

Nessun ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone

Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, oltre a fornire i dettagli della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha cercato di indagare anche sui rapporti della showgirl argentina con l'ex Andrea Iannone, amico del fratello Jeremias. Il magazine, diretto da Umberto Brindani, ha raggiunto telefonicamente il pilota che si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni: "Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip. So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo". Amici di Andrea ammettono la cena con Belén, ma ne sottolineano il carattere casuale, innocente. Quel che è certo è che Iannone occupa una posizione che adesso è periferica, defilata.

In questi giorni, la conduttrice si sta dedicando quasi esclusivamente al figlio Santiago, in compagnia dell'amico Mattia Ferrari, diventato, da qualche settimana, il suo angelo custode. Solo pochi giorni fa, attraverso un video su Instagram, la Rodriguez ha parlato di 'giornate complicate' ed un'momento difficile' proprio a causa di questa situazione:

"Ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le palle, ma in modo importante. Sono stanca di vedere articoli riportati che travisano e cambiano la situazione. (...) Per me questo è un momento molto difficile, non me lo aspettavo, non me ne assumo la responsabilità delle colpe, sono una mamma, tengo alla mia famiglia, sono una donna che soffre come tutte le altre. Vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più".