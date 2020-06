Valeria Marini ed il fidanzato Gianluigi Martino si sposano?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

Valeria Marini ed il fidanzato Gianluigi Martino pronti a convolare a giuste nozze?

Il settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimane, ha dedicato la copertina ad una delle coppie più glamour del momento, ovvero quella formata da Valeria Marini e dal fidanzato Gianluigi Martino. I due innamorati, dopo aver superato brillantemente la prova della quarantena, sarebbe pronta ad ufficializzare l'unione con un matrimonio "stellare".

Solo qualche mese fa, ospite di 'Verissimo', la showgirl sarda, protagonista dello spettacolo teatrale 'La Presidente', aveva espresso la propria gioia per la ritrovata serenità sentimentale dopo la fine della relazione con Giovanni Cottone:

"Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto, perché i rapporti vanno tutelati".

Questo sentimento ha superato la totale chiusura in casa, durante la fase 1, come raccontato a 'I Lunatici' su Radio Rai2:

"La quarantena è una prova importante per la vita di coppia. Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Gianluigi. Ci stiamo dando molta forza l'uno con l'altra. E' molto importante. Come mi comporto in quarantena? Mi piace comunque curarmi, prendermi cura di me stessa. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane".