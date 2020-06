Giovanni Longobardi: chi è il cavaliere di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Giovanni Longobardi di Uomini e Donne

Giovanni Longobardi è uno dei protagonisti della nuova edizione di 'Uomini e Donne'. Sta approfondendo, tra alti e bassi, la conoscenza con Veronica Ursida ("Ho bisogno di capire bene chi è Veronica e per farlo, prima o poi, dovremmo rapportarci anche ad altre persone: voglio vedere come si comporta Veronica con altri uomini, anche se per ora, con le limitazioni del momento, la mia priorità è frequentare lei, per questo ci siamo dati questa esclusiva, che è temporanea e serve a entrambi. Con le poche possibilità di vedersi che si hanno in questo momento è giusto dare per ora a lei la priorità") aveva detto appena dieci giorni fa alla rivista ufficiale del programma.

Conosciamolo meglio.

E' nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 9 luglio 1972 sotto il segno del Cancro. Ha 37 anni. Gioca a calcio come attaccante. E' alto 193 cm e pesa 87 kg.

Ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo, tra cui una tigre raffigurata sulla coscia destra;

E' single da 5 anni. E' stato sposato per un anno dopo 4 anni di fidanzamento.

Nel 2018, è stato tentatore di 'Temptation Island', mettendo a dura prova la relazione tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano.

Il suo profilo ufficiale Instagram @giovannilongobardiofficial conta quasi 13mila followers.

Pratica anche boxe. Ama gli animali, in particolare i cani. E' un fan sfegatato del calciatore Lavezzi.