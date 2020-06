Alessia Marcuzzi, il marito Paolo dorme in un'altra casa: ecco perché

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi Marconi di nuovo insieme prima della partenza per Ponza

Negli scorsi giorni, si sono ricorse, a più riprese, le notizie di una presunta (e smentita) crisi tra Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi Marconi. Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha cercato di far chiarezza sul rapporto catturando la coppia in diversi momenti della giornata. Si legge:

"Le prime sono quelle di una cena dello scorso mercoledì all'Antica Pesa, locale storico di Roma, il cui padrone di casa, Francesco Panella, è un carissimo amico della coppia. Un luogo non casuale, insomma, per allontanare le voci di crisi. Con loro c'erano anche i figli di Alessia, Tommaso e Mia. Nei giorni precedenti, però, i fotografi hanno notato un particolare, però, che forse ha alimentato i sospetti: Paolo entra ed esce ogni giorno dalla casa di Alessia, dove vive, ma si appoggia ad un'abitazione della sua famiglia per dormire. Il motivo, svelano fonti vicine alla coppia, è che a casa della Marcuzzi sono in corso lavori di ristrutturazione. e quindi, alcuni spazi sono inagibili".

Nelle scorse ore, in occasione del ponte del 2 giugno, la conduttrice che, presto sarà impegnata nelle registrazioni di 'Temptation Island Vip', si è concessa un weekend tutto al femminile, con le amiche di sempre, a Ponza. Voglia di evasione da tutti i pettegolezzi dei giorni scorsi?!