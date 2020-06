Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: "Concezioni della vita che non collimano più"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

Crisi profonda per Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha paparazzato un solitario Stefano De Martino che si tiene in forma, con una piccola corsetta, attraversando i vicoletti più suggestivi della sua Napoli. Il conduttore, durante una pausa delle prove di 'Made in Sud' (in partenza su Rai2 da lunedì 15 giugno 2020), si dedica all'attività fisica anche per scaricare le tensioni delle ultime settimane. L'ex ballerino di 'Amici' e la moglie Belen Rodriguez stanno attraversando un nuovo periodo di profonda crisi che li sta tenendo lontani l'uno dall'altra (e non solo per esigenze lavorative).

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, svela nuovi dettagli di questa temporanea rottura:

"Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più. Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi. Questa crisi è dura, aggravata dalle scorie della quarantena".

Non è detto che i due (ancora?!) innamorati abbiano deciso di scrivere la parola fine al loro matrimonio. Chissà che la lontananza non riaccenda la fiamma della passione.

Negli scorsi giorni, Jeremias, fratello di Belen, ha postato una serie di citazioni che, qualcuno, sul web, ha letto come vere e proprie frecciatine nei confronti del cognato: "Corriamo via da chi ha troppa sete di vendetta", ha scritto su Instagram prendendo in prestito le parole di un dei Maneskin, "Se l'amore cade, tutto ciò che sta attorno cade" ha proseguito. Per, poi, arrivare ad una conclusione: "Per amare devi sapere che avere non è amore". Seguiranno il suo consiglio?