Loredana Fiorentino: "Mio figlio Luigi Mario Favoloso è innocente. Elena Morali mi ha delusa" (video)

Loredana Fiorentino, ospite a Live non è la d'Urso, difende il figlio Luigi Mario Favoloso dalle accuse di Nina Moric

Loredana Fiorentino, ospite, stasera, di 'Live non è la d'Urso, di domenica 31 maggio 2020, ha avuto modo di ascoltare (e commentare) la telefonata intercorsa tra Nina Moric ed il figlio Luigi Mario Favoloso, indagato per maltrattamenti e stalking (Qui, il video):

Fiorentino: "Luigi Mario era serenissimo. Usava dei toni molto tranquilli. Lei era agitata inutilmente. E' tutta una recita. Mio figlio è innocente, non ha mai fatto male a nessuno".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' è tornato assieme ad Elena Morali, con cui ha avuto qualche screzio diversi giorni fa (Qui, il video):

Fiorentino: "Mi ha delusa. Quello che ha fatto non è stata carino nei confronti di mio figlio. Da mamma non lo posso accettare".

Mamma Loredana è ancora scettica sulla chiacchierata telefonica, durata quattro ore, tra la modella croata e l'attuale fidanzata di Luigi Mario (Qui, il video):

Fiorentino: "L'ha fatta apposta per cercare di incastrare mio figlio. Hanno messo sotto pressione Elena facendole dire alcune cose".

La donna ha risposto, in maniera telegrafica, alle ultime accuse della Moric:

Fiorentino: "Io non parlo in maniera scurrile. Siamo sempre esistiti prima di te. Eravamo molto più sereni in famiglia. Tu sai cosa ho trascorso nei miei cinquant'anni di vita. Taci. Non ti permettere".

"Noi siamo tranquilli, non ha fatto male a nesssuno"



