Cristina Buccino: "Mi hanno attribuito tanti falsi fidanzati. Non sono innamorata"

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

Cristina Buccino smentisce qualsiasi flirt con personaggi famosi

Cristina Buccino, intervistata da 'SuperGuidaTv', ha affrontato anche argomenti che riguardano la propria vita privata. L'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi"' è stata protagonista, nelle scorse settimane, delle cronache gossippare per un presunto flirt (smentito) con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis:

"In realtà io proteggo molto la vita privata ma purtroppo non è facile districarsi dalla fitta ragnatela del gossip, quando si è un personaggio pubblico si deve mettere in conto anche questo, appena frequenti anche solo nei tuoi pensiero qualcuno, prima ancora di saperlo tu stessa sei già fidanzata. Ma quello che mi ha dato sempre tanto fastidio è che mi hanno attribuito tanti falsi fidanzati".

La showgirl, al momento, è sentimentalmente libera. E' desiderosa di incontrare il principe azzurro che le faccia perdere letteralmente la testa:

"In questo momento non sono innamorata ma non vedo l’ora di esserlo, aspetto l’uomo giusto che mi faccia girare la resta, con il quale magari realizzare qualcosa di importante".

Nelle ultime settimane, è circolato il suo nome come possibile concorrente della prossima edizione del 'Grande Fratello Vip':

"Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale alla mia manager. Ogni anno escono nomi di potenziali inquilini della casa più chiacchierata d’Italia e più volte è stato fatto anche il mio nome. La verità è che sono molto concentrata sulla mia nuova azienda alla quale vorrei dare la priorità assoluta"