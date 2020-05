Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Verissimo: "Evviva l'amore" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

I primi momenti da coppia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel videomessaggio per Verissimo Le Storie

Verissimo - Le Storie, in onda, oggi 30 maggio 2020, ha mandato in onda il videomessaggio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (Qui, il video) che, dopo settimane di lontananze per il Coronavirus, hanno avuto la possibilità di riabbracciarsi e vivere a pieno la loro storia d'amore dalla splendida Sicilia:

Incorvaia: "Ciao Silvia, guarda con chi sono?! Finalmente! Finalmente insieme, ce l’abbiamo fatta!"

Ciavarro: "Anche io sono nella stupenda Sicilia, perché tra l’altro anche io sono siciliano... mia nonna è di Palermo. Sto cominciando a scoprirla, perché io sono stato solo a Lampedusa. Piano piano recupereremo... Abbiamo fatto il nostro primo pranzo fuori oggi, perché come sapete ci siamo vissuti praticamente sono nella casa e poi c’è stata e c’è la situazione del Covid. Ora stiamo cominciando piano piano a vivere. E tiè, ti ho dato anche un bacio, perché quanti te ne ho dati?! Non 7000... Adesso ormai siamo a 7 milioni, ma io che devo fare con questa ragazza?! Dovevamo colmare un po’ di lacune di Ciavarro, siamo a Marzamemi... dove tra l’altro non ero mai stata neanche io".

Incorvaia: "Guarda che meraviglia questo cortile, sembra di essere un po’ in Grecia... del resto noi siamo l’ex Magna Grecia. Stiamo iniziando a fare quello che fanno tutte le coppie normali, per noi la normalità era un lusso. Oggi abbiamo mangiato spaghettino con bottarga di tonno, perché qui c’è la tonnara.. e lui spaghettino con mandorle e gamberi. Ci siamo coccolati, giornata pazzesca. Ti veniamo presto a trovare in studio. Grazie! Ti mandiamo un bacione... Anche a tutti i nostri fans, grazie per essere accanto a noi. Vi amiamo! Evviva l’amore!".