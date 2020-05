Sammy Hassan ha avuto un flirt con Lidia Vella? La verità dell'ex gieffina (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Sammy Hassan e Lidia Vella sono stati assieme prima di Uomini e Donne? Il video conferma

Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha rivelato, sul proprio account Instagram, che Sammy Hassan, corteggiatore (e probabile scelta) di Giovanna Abate, non poco tempo fa, avrebbe avuto un breve flirt con Lidia Vella (ex concorrente del 'Grande Fratello'). La frequentazione si sarebbe interrotta per le continue intromissioni dell'ex moglie del vocalist. Le colleghe di Isa & Chia hanno riportato le parole dell'influencer casertana:

"Ad ottobre Lidia ha fatto una cena con Sammy. Il giorno dopo lui l’ha contattata e si sono visti diverse volte. Sono stati insieme. Ad un certo punto la chiama e le dice “io non posso continuare questa relazione perché ho problemi con la mia ex“. Ex che l’aveva lasciato per un suo amico e l’aveva anche tradito. Lui era preoccupatissimo che qualcuno venisse a sapere che era uscito con Lidia. Non era pronto per andare ad affrontare una trasmissione del genere visto che aveva questa situazione in sospeso con la ex. Sicuramente si saranno più volte visti in quarantena. Addirittura lui chiamò Lidia e disse 'ho saputo che la mia ex sta scrivendo su varie pagine di te perché ha saputo che ci siamo frequentati'. Ma se tu tieni questi problemi come ci vai a fare la trasmissione? Le cose non sono ancora chiarite tra lui e la moglie".

L'opinionista di Barbara d'Urso, inoltre, ha riferito che Sammy e la mamma di suo figlio avrebbero trascorso assieme la quarantena nella sua casa di Milano: "Ho avuto conferma dai familiari molto vicini che questo Sammy ha passato la quarantena con la moglie e che comunque a loro detta hanno sospetti che tra lui e la moglie le cose non siano ben chiare e definite. Quindi non credo proprio sia pronto per una relazione. Un altro che vuole solo visibilità".

L'ex gieffina, stamattina, è intervenuta sulla spinosa questione, conferma di essere uscita, per un breve periodo, con il protagonista di 'Uomini e Donne':

"È tutto vero. Avevo intrapreso questa conoscenza che però è durata da Natale a Santo Stefano, fino a quando io ho avuto la certezza che lui aveva ancora una situazione bella incasinata con la sua ex. Ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei, sono cose che ho saputo da lui. La prossima volta prima di intraprendere una conoscenza con una ragazza risolvi i problemi che hai a casa. Mi sorge spontanea una domanda. Questa cosa la sapevamo solo io, lui e la sua ex. Chi è che ha la bocca larga? Come è uscita questa cosa?"