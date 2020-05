Aurora Ramazzotti: gli auguri a Sara Daniele (foto)

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Sara Daniele compie 24 anni: gli auguri social dell'amica Aurora Ramazzotti

Nelle scorse ore, Aurora Ramazzotti ha postato, sul proprio account Instagram, un dolce pensiero per l'amica Sara Daniele che, oggi 29 maggio 2020, compie 24 anni. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha realizzato un collage con le immagini più belle della loro amicizia decennale.

Le due ragazze, nelle scorse settimane, hanno trascorso la quarantena assieme, a Bergamo, a casa di mamma Michelle e Tomaso Trussardi. Sui social, Aury ha spiegato quando è nato il loro speciale legame:

"Io e Sara Daniele ci siamo conosciute per una gradevole incomprensione. Un giorno, nel 2011, un’amica comune ci fece parlare al telefono (colpevole!) e Sara mi disse che avevamo già chattato su Facebook. Io le risposi che non mi risultava e alla fine scoprimmo che aveva parlato tutto quel tempo con un profilo falso che si fingeva me. Da lì in poi non ci siamo più lasciate. End of story".