Taylor Mega: "Ecco come conquistare una donna come me"

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Taylor Mega risponde alle domande dei followers di Instagram su come conquistare una donna come lei

Nelle scorse ore, Taylor Mega, al centro delle polemiche per un servizio di 'Striscia la Notizia' per aver pubblicizzato prodotti truffa, ha risposto alle tante curiosità dei followers di Instagram che riguardano la propria vita e carriera da influencer.

L'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi", che ha trascorso la quarantena con il ritrovato fidanzato, Tony Effe della Dark Polo Gang, ha promesso che sta pensando di realizzare una linea di costumi da bagno. Ecco le altre risposte:

- Come sta procedendo la tua vita in questo periodo?

"Bella domanda. Sto facendo dei cambiamenti importanti. Passi segnanti per il mio futuro. P.S. Il mio carattere non cambierà mai".

- Cuore o testa?

"Dico testa ma è sempre il cuore ad avere l'ultima parola"

- Come si conquista una donna come te anche se non ho una lira?

"Una donna come me non guarda quanti soldi hai perché sta così bene economicamente da potersi permettere il lusso di mantenerti".

Questa ultima considerazione non è piaciuta a Deianira Marzano che l'ha attaccata sui social:

"Mi hanno detto che lei, a Tony Effe, lo mantiene. Considerando le sponsorizzazioni truffaldine di Taylor Mega, a mantenere gli ipotetici fidanzati di Taylor Meega sono quelli che si sono comprati questo famoso cuscino. Ma tutto apposto?!"