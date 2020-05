Antonio Zequila ha un nuovo amore dopo il Grande Fratello Vip?

Antonio Zequila pretende la scusa da Sossio Aruta

Quasi sette giorni fa, Antonio Zequila, ospite di 'Live Non è la d'Urso', aveva manifestato l'intezione di riabbracciare la storica fidanzata Marina che aveva smentito la volontà di sposarlo dopo l'uscita della casa del 'Grande Fratello Vip'.

L'attore, in un'intervista al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha confermato il desiderio di parlare faccia a faccia con l'(ex?!) compagna per chiarire, una volta per tutte, quello che sta accadendo, tra di loro, in questi giorni:

"Non ci siamo ancora riabbracciati, ci sentiamo solo al telefono... Siamo comunque vicini col cuore e la mente... L’attesa fortifica l’amore..."

Sulla pagina ufficiale, gestita dalla propria agenzia, l'ex gieffino, però, ha postato delle parole che sembrano il preludio di un nuovo amore e capitolo sentimentale della sua vita. Si legge:

E se volesse solo suscitare la gelosia di Marina?

Zequila, sempre al magazine diretto da Riccardo Signoretti, ha rivelato, inoltre, di essere pronto a ricevere le scuse da Sossio Aruta con cui si è scontrato dentro e fuori dal loft di Cinecittà:

"E' lui che deve scusarsi con me, non io... Mi ha definito ‘meschino’ al GF Vip... Lo invito a prendere un dizionario e leggere il significato e poi a farmi le scuse...".