Antonio Zequila, Marina Fadda smentisce il matrimonio: "Non lo sposerò"

Di Ivan Buratti mercoledì 13 maggio 2020

La dentista sarda nega la possibilità di convolare a nozze con l'attore campano: "Non ho mai parlato di nozze, è solo una sua idea"

Marina Fadda non sposerà Antonio Zequila. La dentista sarda, che ha fatto breccia nel cuore dell'ex-inquilino della casa del Grande Fratello Vip 4, ha chiarito l'equivoco circa la possibilità da parte sua di convolare a nozze con Antonio Zequila, ventilata nelle scorse settimane. A dare in pasto la notizia del matrimonio lo stesso attore campano, che nella casa del reality show di Canale 5 aveva chiesto a distanza la mano a Marina, con cui è stato fidanzato per nove anni.

Dalle colonne del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Marina Fadda ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di firmare il contratto matrimoniale con Antonio Zequila, fantasia unica dell'attore:



Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio.

Grande affetto, grande stima, ma niente fede all'anulare. I due rimangono così divisi dopo la travolgente passione che li ha coinvolti per molto tempo e di cui Antonio ha a lungo discusso insieme ai colleghi nella casa di Cinecittà. Marina Fadda, a sua detta, è l'unica donna che nella sua vita gli ha fatto battere realmente il cuore al ritmo dell'amore. Tuttavia, pare che la storia non abbia saputo riprendere vigore dopo l'uscita dal gioco dell'attore, che con questa notizia finita in edicola deve essersi preso una bella doccia fredda.