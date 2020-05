Uomini e Donne, Gianni Sperti: "Risulto spesso scomodo"

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Gianni Sperti contro le false coppie che non cercano il vero amore ad Uomini e Donne

Gianni Sperti, da anni, opinionista fisso di 'Uomini e Donne', ha sempre preso seriamente il proprio ruolo di supervisore delle vicende dei vari protagonisti che si sono alternati in studio alla ricerca del vero amore. Nelle ultime puntate del programma pomeridiano di Maria De Filippi, l'ex ballerino di 'Amici' e 'Buona domenica' ha messo seriamente in dubbio l'autenticità di Armando Incarnato che, da tempo, è in trasmissione per trovare l'anima gemella.

Nelle scorse settimane, infatti, il popolo del web (con tanto di prove fotografiche) ha ipotizzato che il cavaliere napoletano abbia trascorso la quarantena (durante la fase 1 di chiusura totale) assieme all'ex fidanzata Jeannette. Ecco il pensiero dell'ex danzatore sul proprio account Instagram dopo la messa in onda:

Oggi, invece, si è scagliato contro Veronica Ursida a cui ha chiesto il numero di cellulare per fugare ogni dubbio su una presunta (pregressa) frequentazione (fuori dagli studi) con il corteggiatore Luca che, ieri, le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse dopo averle chiesto il numero di telefono per ben due volte. Dove sarà la verità?