Fernanda Lessa: lite con il marito Luca Zocchi? La smentita

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Nelle scorse ore, Fernanda Lessa ha risposto, su Instagram, alle varie curiosità dei fan sulla sua vita privata e dei rapporti instaurati con gli ex compagni d'avventura fuori dalla casa del 'Grande Fratello Vip'. La deejay brasiliana ha parlato del legame speciale con Andrea Montovoli che avrebbe alimentato delle voci (infondate) di una presunta crisi con il marito, Luca Zocchi. L'ex gieffina, con un post sui social, ha smentito questa circostanza:

"Montovoli è mio fratello, è la prima persona con cui ho legato al Gf. Io e mio marito non litighiamo per lui, litighiamo solo per il suo disordine!".

L'ex concorrente del reality di Canale 5 non vede l'ora di riabbracciare tutte le persone con cui ha legato all'interno del loft di Cinecittà... nella tenuta di Fabio Testi:

"Io vado solo alla reunion della gang. Fabio il boss, Montovoli la marmotta, Adriana la fox, Patrick il cinghiale, Fernanda il coniglio cattivo e Teresanna il procione. Tutti a rubare la casa da favola del Piccolo Lord e Cli".

Fernanda, infine, apprezza la coppia Clizia Incorvaia - Paolo Ciavarro, che, recentemente si sono riuniti in Sicilia dopo la quarantena delle ultime settimane:

"Che carini. Spero di rivederli presto, fase tre. Sono i miei preferiti della Casa insieme alla gang"