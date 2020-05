Andrea Damante: un like a Sara Croce non è piaciuto a Giulia De Lellis?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Il like della discordia di Andrea Damante all'ex Sara Croce

Andrea Damante, che, da qualche mese, ha ritrovato la serenità sentimentale accanto all'ex storica, Giulia De Lellis, è il protagonista di una succosa indiscrezione raccolta dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip'. Si legge:

"Il dito malandrino di Andrea Damante ha schiacciato un like per commentare una foto provocante della sua ex Sara Croce, frequentata subito dopo la rottura con Giulia De Lellis, con la quale è tornato il sereno. Gesto che non è passato inosservato, soprattutto a Giulia che non l’ha presa benissimo".

Da qualche giorno, però, tra alti e bassi, ha festeggiato 4 anni d'amore con tanto di scambio degli anelli a suggellare un sentimento destinato a durare per tanto tempo. Una vera e propria promessa, in grande stile, che allontana qualsiasi nube di crisi.



Damante, negli scorsi giorni, è stato nominato come possibile concorrente della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza a settembre con la confermata conduzione di Alfonso Signorini. Il deejay veronese ha già preso parte alla prima stagione, datata 2016, vinta da Alessia Macari. La compagna, invece, ha partecipato l'anno dopo.