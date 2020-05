Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino? Intanto rivede Andrea Iannone

Di Massimo Galanto mercoledì 27 maggio 2020

Dopo il ritorno di fiamma con l'ex marito, è la volta del ritorno di fiamma con l'ex fidanzato?

È di nuovo rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La coppia, che ha ritrovato l'amore un anno fa circa, sembrerebbe nuovamente in crisi, come era accaduto alcuni anni fa dopo il matrimonio.

Secondo il settimanale Chi, a determinare il nuovo allontanamento tra la showgirl argentina e il conduttore partenopeo sarebbero stati in particolare due circostanze. La prima sarebbe stata la quarantena, che "ha esasperato ogni minima divergenza". La seconda è legato al lavoro che ha portato De Martino a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made in Sud, il programma comico che conduce e che tornerà in onda a breve su Rai2.

Ma non è finita qui. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica alcune foto nelle quali si vedrebbe Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, uscire dallo stesso ristorante milanese nel quale la showgirl aveva trascorso la serata.

Insomma, la crisi con Stefano De Martino potrebbe coincidere con il riavvicinamento con il pilota di MotoGp, reduce, a sua volta, dalla fine della storia d'amore con Giulia De Lellis (tornata tra le braccia di Andrea Damante) e dal presunto flirt con Cristina Buccino.

E chissà se nelle prossime settimane arriveranno dichiarazioni dei diretti interessati che possano far chiarezza sulla situazione?