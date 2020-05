Giulia Salemi: "Francesco Monte? Mai voluto fare gossip su questa storia"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Giulia Salemi ha parlato di Francesco Monte nel suo primo libro

Protagonista di una lunga intervista sul settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, Giulia Salemi ha spiegato, per la prima volta, perché ha raccontato della storia con Francesco Monte nel suo primo libro, che porta per titolo, "Agli Uomini Ho Sempre Preferito Il Cioccolato":

"Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui. Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dato che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita. Parlo delle mie sconfitte per per aiutare chi si sente l’unico sfigato sulla terra e concludo tutto con un sorriso e una frase giocosa perché voglio lanciare un messaggio di speranza. La frase è: la verità è che non gli piaci abbastanza. A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo, ma, se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti".

I due ex gieffini si sono conosciuti all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' nel non troppo lontano 2018. Dopo una breve frequentazione fuori dal loft di Cinecittà, entrambi hanno deciso di prendere strade diverse. Lui è fidanzato con Isabella De Candia mentre l'influencer italo-persiana è ancora alla ricerca del principe azzurro.