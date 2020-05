Antonella Elia: "Pietro? Se va bene la convivenza fra un anno ci sposiamo"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane pronti ad un figlio?

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha raccolto le dichiarazioni a caldo di Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane che, dopo la fine del 'Grande Fratello Vip', hanno trascorso la quarantena assieme. La coppia, dopo una fase di rodaggio dettata dalla convivenza, sta facendo grossi progetti come quello di prendere seriamente in considerazione l'idea di diventare genitori:

Elia: "Nella casa ero convinta di voler un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell'urgenza era amplificata dal disagio che provavo. Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri ed urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull'orlo del precipizio. Il GF mi ha segnata, ho sempre meno fiducia nel genere umano".

Delle Piane: "Io sono pronto ad assecondare questo suo desiderio, ma sapevo che nella casa era destabilizzata, infatti ho aspettato che ripetesse anche fuori le cose che ha detto in trasmissione".

La conduttrice, contesa da Rai e Mediaset, non esclude al momento la possibilità di convolare a giuste nozze con l'uomo che le ha fatto perdere letteralmente la testa:

"Io e Pietro non abbiamo mai convissuto, devo conoscerlo sotto questo aspetto. Se va bene la convivenza, fra un anno ci sposiamo".