Francesca Anzalone: chi è la mamma di Giovanna Abate di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Francesca Anzalone, mamma di Giovanna Abate di 'Uomini e Donne', intervistata da 'Di Più Tv', ha confessato di essere in trepidazione per la scelta della figlia, contesa da Sammy Hassan, Alessandro Graziani e la new entry, Alchimista:

"Giovanna è una brava ragazza che cerca un ragazzo serio che vuole costruire una famiglia per sempre".

Mamma e figlia sono separate per via delle misure restrittive del Governo in materia di Coronavirus. La tronista, infatti, sta trascorrendo questo periodo con il papà per poter prendere parte al programma di Maria De Filippi:

"Sta facendo la quarantena dal padre. Mi manca, non la vedo da tantissimo ma per fortuna la seguo in tv e noto che indossa sempre gli abiti del nostro marchio".

La protagonista della trasmissione di Canale 5 è molto legata ai genitori:

"La separazione tra me e suo padre è stato il momento più difficile della sua vita: Anche se era molto piccola non lo ha mai dimenticato. In lacrime, quando ci separammo, Giovanna chiedeva a me e suo padre di fare la pace, di tornare insieme".

La madre, nel corso dell'intervista, ha espresso la propria gioia per la mancata scelta di Giulio Raselli (che ha preferito Giulia d'Urso):

"Per fortuna non ha scelto Giulio, non mi piaceva, diceva di me che ero fredda e poco simpatica nei suoi confronti... Giovanna merita un ragazzo di spessore, di cultura. Giovanna mi dice sempre che la immagino con un fidanzato in giacca e cravatta... spero che in trasmissione non faccia una scelta sbagliata".