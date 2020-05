Claudio Bisio: "Durante la pandemia è morta mia mamma"

Di Massimo Galanto martedì 26 maggio 2020

"Aveva più di 90 anni, non sappiamo se con la sua morte c'entri il Covid oppure no"

"Alcune giornate ero depresso, altre meno. Certi giorni arrivavo a sera e non sapevo neanche come c’ero arrivato". Claudio Bisio racconta così, in un'intervista al Corriere della Sera, le difficoltà vissute durante il lockdown che lo ha costretto ad una permanenza forzata in casa.

A pesare sull'umore dell'attore anche una grave perdita subita, quella della mamma:

Per me la pandemia è stato un momento duro, perchè il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. È stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia.

Bisio, che quando è scoppiata l'emergenza stava girando a Milano una fiction per Mediaset/Amazon, tratta dal film Tutta colpa di Freud, sabato prossimo sarà al timone di Zelig Covid Edition, evento speciale visibile sulla piattaforma www.natlive.it. Al suo fianco - a distanza, collegata da Follonica-, in una sorta di reunion, Vanessa Incontrada, con cui ha condotto per molti anni Zelig su Canale 5. Insieme a loro oltre 300 comici che si esibiranno dalle rispettive case. Scopo della serata: raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo e artisti in grave difficoltà per via della pandemia

Ho chiamato io Vanessa Incontrada. Dai tempi di Zelig praticamente non abbiamo mai più lavorato insieme, ma siamo rimasti amici. E quelle edizioni sono rimaste nel cuore di entrambi. Televisivamente è senz’altro la cosa più forte che ho fatto, e forse non solo televisivamente. Lo stesso credo per Vanessa: uno dei suoi due cagnolini, del resto, l’ha chiamato “Zelig”. Dunque le ho scritto il messaggino e lei mi ha risposto con tre cuoricini.

Foto via Instagram