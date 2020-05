Uomini e Donne, comparse foto di Nicola Vivarelli su Tinder

Di Marco Salaris martedì 26 maggio 2020

Il corteggiatore di Gemma ha un profilo sulla conosciuta app d'incontri? La segnalazione.

Nicola Vivarelli è ancora al centro del'attenzione. Da quando il suo volto è stato svelato alle telecamere di Uomini e Donne c'è stato un susseguirsi di polemiche per l'intento del giovane 26enne, ovvero quello di poter corteggiare Gemma Galgani, di 44 anni più grande di lui.

Dame e cavalieri si sono espressi sulla sincerità di Nicola e sul suo reale interesse verso la Galgani. I pareri sonostati discordanti e anche il web non è stato da meno nel giudicare Vivarelli dividendosi pro e contro il cavaliere conosciuto da Gemma (con il nickname di Sirius) in una chat nella versione rivisitata di Uomini e Donne circa un mese fa.

Ora che Nicola si è pian piano ambientato nel programma, alcuni retroscena sulla sua vita sono recentemente sbucati come le sue precedenti relazioni o il suo ruolo nella Marina (si era presentato a Gemma con tanto di divisa d'ordinanza) e ancora l'agenzia di spettacolo alla quale è iscritto. L'ultima rivelazione arriva direttamente dalle pagine del sito Isaechia.it, una segnalazione in cui si vedono delle foto del corteggiatore su Tinder, uno dei siti di incontri più conosciuti in assoluto.

Compare in atteggiamenti sexy, persino a petto nudo in qualche scatto. Ovviamente non si sa se il profilo in questione sia autorevole oppure no, sta di fatto che le foto indicate non lasciano dubbi sul volto del ragazzo che sembra sia realmente quello di Nicola Vivarelli.

Rimane da capire se il ragazzo stia effettivamente giocando oppure se la sua presenza nel programma di Maria de Filippi porterà l'amore vero nella sua vita.