Uomini e Donne, altra ex di Nicola Vivarelli lo attacca

Di Claudia Cabrini martedì 12 maggio 2020

Spunta un'altra ex di Nicola Vivarelli, detto Sirius. Sarebbe una donna di 47 anni sposata e con due figli.

Una nuova ex fidanzata, o amante per la verità, quella che nelle ultime ore avrebbe attaccato via social il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, che a Uomini e Donne si farebbe conoscere come Sirius ma che ormai sappiamo chiamarsi Nicola Vivarelli. Dopo la sua comparsa all'interno del programma di Canale 5, sono state veramente tante le segnalazioni a sfavore del programma, e come sempre viene da chiedersi perché il ragazzo non sia stato ancora cacciato.

Dopo aver sospettato che Nicola Vivarelli fosse gay, perché così scriveva in un suo vecchio profilo Instagram, e ancora dopo aver saputo che il così detto Sirius non faccia parte della Marina Militare come secondo alcuni avrebbe voluto far credere (anche se Maria De Filippi ha specificato che lui non lo abbia mai espressamente dichiarato), stavolta sarebbero le parole di una vecchia ex amante, di 47 anni, sposata e con due figli, a incastrarlo.

Come segnalato dal profilo Instagram di Amedeo Venza, infatti, una signora di 47 anni lo avrebbe contattato per raccontargli la verità su Nicola:



"Ciao Amedeo. Premetto che ti seguo da tempo e di te apprezzo tutto a partire dalla sincerità e la schiettezza che hai nel dire le cose con educazione. Io sono una donna di 47 anni e un po' di tempo fa ho avuto una storia con Nicola e ti garantisco che è lì solo per farsi notare perché quando ha deciso di interrompere la relazione l'ha fatto soltanto con un messaggio attribuendo la colpa alla questione anagrafica e devi sapere che io ero una donna impegnata con 2 figli".

La donna racconterebbe quindi ad Amedeo che Nicola non sia affatto interessato a Gemma, ma soltanto alle telecamere. Come proseguirà il tutto?