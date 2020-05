Luca Onestini e Ivana Mrazova, primo bacio social dopo la quarantena: "Il virus ha perso con noi"

Di Ivan Buratti lunedì 25 maggio 2020

I due fidanzati si sono ritrovati dopo mesi di lontananza a causa dell'epidemia di COVID-19: "C'è stato un lieto fine, anzi un nuovo lieto inizio"

Con la quarantena alle spalle, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno avuto finalmente occasione di incontrarsi. I due fidanzati, che si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2, sono innamoratissimi ed inseparabili, anche se ci ha pensato il lockdown a tenerli a distanza.

A causa della pandemia da Coronavirus, la modella è rimasta infatti bloccata dentro i confini della sua terra natale, la Repubblica Ceca, dove risiede ancora la sua famiglia. Luca Onestini, invece, è continuato a rimanere a Milano, città dove lavora insieme all'amico Raffaello Tonon (altra metà degli Oneston) per la trasmissione radiofonica "Miseria e libertà" su RTL 102.5. Ivana è tornata in Italia dal suo fidanzato il 10 maggio scorso, ma ha dovuto affrontare la quarantena obbligatoria di quattordici giorni per poter finalmente incontrare Luca Onestini. Terminate le due settimane di isolamento, i due si sono ritrovati e hanno reglaato ai propri fan una bellissima foto.

Seduti di fronte alle persiane di casa, circondati da tante luci a intermittenza, i due si sono scambiati di fronte all'obiettivo un tenero bacio e un dolce abbraccio, il primo da febbraio scorso. Ecco la didascalia che ha accompagnato lo scatto, condiviso sul proprio profilo Instagram da Luca Onestini e apprezzatissimo dal fratello Gianmarco e dall'amica Giulia De Lellis:



É stata dura, non lo nego. Non ve l’ho mai detto esplicitamente per non pesare su nessuno. In questo periodo ho pensato, riflettuto e scritto. Scritto pagine di cose che non credo pubblicherò mai. Io e Ivana siamo stati forzatamente separati da febbraio, lo sapete. Lei bloccata in Repubblica Ceca e io qui, chiuso in una Milano sotto attacco di un virus che sembrava onnipotente ma che con noi però, ha perso. C’è stato un lieto fine anzi un nuovo lieto inizio. Tu sei mia, io sono tuo, come prima, più di prima. Avanti tutta.