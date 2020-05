Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, prima foto Instagram di coppia

Di Ivan Buratti lunedì 25 maggio 2020

I due escono allo scoperto anche sul feed di Instagram con una foto dal lago di Como

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Ormai i due non fanno più mistero della loro unione, prima solo millantata da qualche giornale rosa, poi realtà. Dopo essersi lasciati a causa di un tradimento che è diventato un libro, i due protagonisti di Uomini e donne hanno ricomposto la coppia dei Damellis, tanto apprezzata sui social e dai telespettatori del programma di Maria De Filippi.

I due hanno trascorso la quarantena da Coronavirus nella casa della mamma di Giulia, a Pomezia, salvo poi decidere di trasferirsi nella casa del dj, a Milano. Un ritorno di fiamma accesissimo, che ha spinto i due a decidere perfino di riprendere la convivenza interrotta. Una scelta saggia per il futuro? Solo il tempo potrà darci la risposta. Nel frattempo, sembra che Andrea Damante e Giulia De Lellis abbiano ritrovato l'armonia di un tempo, ancor più consapevole dopo la distanza dei mesi e le altre esperienze amorose: Irama e Andrea Iannone per la De Lellis, diversi flirti poco impegnati per Damante. La coppia ha perfino deciso di pubblicare un post su Instagram insieme, il primo dalla rinascita, dopo qualche Storia condivisa su entrambi i profili.

A pubblicare lo scatto è stata l'influencer, sempre più vicina ai 5 milioni di follower su Instagram, che insieme al suo fidanzato ha trascorso una giornata di sole sul lago di Como. Rimanendo nella regione Lombardia, rispettando le norme in vigore contro il contagio, la coppia si è concessa un po' di relax a bordo di una barca. La foto ritrae la fashion icon sdraiata per metà sulle gambe del fidanzato, che non si mostra in viso, ma lascia in bella vista la camicia sbottonata e il petto villoso. Il sorriso smagliante e luminoso di Giulia lascia intendere che il loro rapporto vada più che a gonfie vele. Viva l'amore!