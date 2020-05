Serena Enardu: "Momento pesantuccio. Non voglio parlarne più"

Di Claudia Cabrini lunedì 25 maggio 2020

Nuova serie di Instagram Story da parte di Serena Enardu che spiega di non voler affatto parlare di Pago in questo momento.

Una nuova serie di lunghe Instagram Story a cuore aperto quelle pubblicate proprio qualche ora fa da Serena Enardu, ex concorrente del Grande Fratello VIP dove, lo ricordiamo, era entrata proprio per riconquistare il suo ex fidanzato Pago. L'amore risbocciato tra i due all'interno della casa più spiata d'Italia sembra ormai essersi spento per sempre, e nonostante nei giorni scorsi Serena abbia a più riprese confermato di stare molto bene, dalle ultime Storie postate poco fa sul suo profilo Instagram sembrerebbe che le cose non stiano esattamente così.

Serena ha anche risposto ai tanti che continuamente le starebbero chiedendo di realizzare una diretta social per parlare della fine del suo amore con Pago:



"Voi magari pensate che sia un gioco, che sia tutto semplice. A volte non lo è. Fare una diretta è davvero impegnativo quando l’umore non è al centro per cento. [...] Ho sempre desiderato regalarvi momenti di leggerezza e spensieratezza. Ovviamente a volte non ci sono e allora evito. Anche perché so che mi inondereste di domande a cui in questo momento non ho voglia di rispondere. Non le voglio nemmeno leggere perché sto facendo tante cose per distrarmi e superare questo momento pesantuccio nel modo meno complicato. Non si può dire nel migliore dei modi, un momento così non si può passarlo bene. Però si può tentare di passarlo meno peggio. E quindi una diretta mi pesa".

ha inoltre aggiunto la ex fidanzata di Pago, che poi approfondendo la questione ha concluso:



"Non riuscirei mai a fare una diretta ora perché non sarei me stessa ed io voglio sempre essere me stessa. E poi se si dovesse presentare quella domanda o quella affermazione pesante... Detto questo sto facendo tante cose che mi fanno stare molto bene".

A quali domande e a quali affermazioni farà mai riferimento Serena? Sicuramente, c'è da immaginarselo, non le farebbe piacere ricevere domande dirette sul suo rapporto con Pago, oppure non vorrà che le venga chiesto se il motivo della loro rottura definitiva c'entri eventualmente con tradimenti e gelosia.

Insomma, Serena di dirette non vuole proprio farne. Non ci resta che capire però se sull'argomento tornerà presto e di nuovo, o se finalmente farà proprio come ha già più volte promesso ai fan: non parlarne più.