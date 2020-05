Elena Morali e Luigi Favoloso in crisi: "Non l'ho lasciato ma..." (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 25 maggio 2020

Dietrofront dell'ex Pupa che ha scelto di tornare in trasmissione per poter ascoltare alcuni stralci della telefonata di 4 ore avuta con Nina Moric.

Sette giorni fa Elena Morali e Luigi Mario Favoloso vedevamo spensierati, felice e - forse - innamorati nel salotto di Barbara d'Urso intenti a rispondere a Nina Moric smentendo la famigerata telefonata rivelata dalla modella croata due settimane fa nel corso della stessa trasmissione. Telefonata che svelava un retroscena di una certa gravità, soprattutto alla luce dei rapporti tra Elena e Favoloso. Ricordiamo le parole di Nina Moric:



Lei ha parlato per 4 ore, mi ha parlato malissimo di Luigi Favoloso piangendo e mi ha rivelato di essere sotto ricatto di lui che è in possesso di un video di loro mentre fanno l'amore.

I due avevano seccamente smentito, ma oggi le cose sono decisamente cambiate. Partiamo dal presupposto che la relazione di Elena e Luigi si è momentaneamente arrestata ed è la stessa ex pupa a Live non è la d'Urso a spiegare quanto sarebbe accaduto:



Sono molto impulsiva e faccio delle stupidate gli ho scritto delle cose perché avevamo litigato. Non ci siamo realmente lasciati, ma lui da qualche giorno non mi parla. Ho rivisto Daniele Di Lorenzo (l'ex fidanzato, ndr) ed ho parlato con lui di questi problemi, ecco perché lui si è arrabbiato.

La Morali però non è tornata solo per rivelare la momentanea rottura con l'ex gieffino, ma anche per un dietrofront sulla telefonata citata dalla Moric e finora mai ascoltata. Di seguito ecco alcuni stralci della ricostruzione:



Elena: Luigi mi ha ricattato Nina Moric: Ti ha ricattato? Elena: Sì mi ha detto che dovevo tornare subito perché sennò succedeva un casino Moric: Non devi tornare Morali: Però io ho paura Moric: Elena, ragiona. Non usare la parte emotiva del tuo cervello, usa la parte logica Morali: Mi ha detto che devo tornare a parlare Moric: Non devi mai più tornare a parlare con lui. Vuole essere Fabrizio Corona e non lo sarà mai Morali: Vorrebbe tanto, lo soffre tanto. Sì sì, è vero! Moric: Soffre! Non sarà mai Fabrizio Corona. Io ti do una mano, però tu mi devi promettere che non parlerai mai più con lui Morali: Mi sento così stupida. Ho paura che mi faccia tanto male. Non gli ho fatto niente di male Moric: So come ti senti. Sfogati, piangi! Io ti posso insegnare come metterlo in difficoltà. Prendi il telefono e bloccalo.

Elena ha specificato che gli sfoghi ascoltati da Nina Moric nella telefonata, ora non le pensa più. Dunque da allora Elena e Luigi hanno visto cambiare in modo repentino il loro rapporto affrontando non senza difficoltà anche le prime crepe. I due sembrano comunque molto affiatati, o perlomeno Elena Morali lascia trasparire un sentimento per il giovane napoletano: "Non credo si possa chiudere una storia così. Io spero di fare pace con lui".

