Uomini e Donne, Giovanni Longobardi: "Ho bisogno di capire chi è Veronica e per farlo, frequenteremo anche altre persone"

Di Fabio Morasca sabato 23 maggio 2020

Giovanni Longobardi è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine.

Giovanni Longobardi è uno dei protagonisti delle puntate in onda, in queste settimane, di Uomini e Donne, il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

"Diviso", inizialmente, tra due bellissime del parterre del Trono Over, Roberta Di Padua e Veronica Ursida, Giovanni ha deciso di continuare a conoscere quest'ultima, concedendole anche un'"esclusiva" temporanea, in attesa che si ritorni alla normalità e alla vita di sempre, una volta terminata l'emergenza sanitaria.

Questa esclusiva, però, non è piaciuta affatto a Gianni Sperti che, in più di un'occasione, ha insinuato che tra i due ci sia un accordo in corso per prolungare la loro presenza nel programma e che, quindi, facciano coppia fissa già da tempo.

Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Giovanni ha dichiarato che la conoscenza con Veronica sta proseguendo serenamente, nonostante le difficoltà, le prime incomprensioni e alcune ferite del passato non del tutto rimarginate:

Io e Veronica ci siamo fatti molta compagnia telefonicamente durante la quarantena ma adesso stiamo iniziando a frequentarci anche oltre le telefonate quotidiane. Ci sono state già alcune discussioni ma la voglia di conoscerci meglio è rimasta. Sto scoprendo una bella persona ma ci vado con i piedi di piombo perché voglio realmente capire che tipo di donna sia e per farlo c'è bisogno di tempo. Mi sto trovando molto bene con lei ma io non sono il tipo che si lascia andare facilmente: è tanto tempo che sono single e, dopo le mie disavventure amorose, ho un po più paura a lanciarmi in una storia seria. Tendo a tirare il freno quando le cose non vanno alla perfezione, quantomeno all'inizio di un rapporto. Detto questo, Veronica mi piace: oltre a essere una bella donna, è una persona che sa chiedere scusa e ha una grande umanità. Ora però devo capire come potremmo funzionare come coppia.

Giovanni, successivamente, ha spiegato i motivi di questa "esclusiva" temporanea, dichiarando che, in futuro, sia lui che Veronica frequenteranno anche altre persone del parterre:

Ho bisogno di capire bene chi è Veronica e per farlo, prima o poi, dovremmo rapportarci anche ad altre persone: voglio vedere come si comporta Veronica con altri uomini, anche se per ora, con le limitazioni del momento, la mia priorità è frequentare lei, per questo ci siamo dati questa esclusiva, che è temporanea e serve a entrambi. Con le poche possibilità di vedersi che si hanno in questo momento è giusto dare per ora a lei la priorità.

Giovanni, ex tentatore di Temptation Island, ha anche spiegato i motivi a causa dei quali la conoscenza con Roberta si è interrotta di colpo: