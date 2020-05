La Diva del Tubo: chi è la youtuber di Ciao Darwin

Di Marcello Filograsso sabato 23 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su La Diva del Tubo, la youtuber che ha partecipato a Ciao Darwin - Terre Desolate

Nella precedente stagione televisiva di Ciao Darwin - Terre desolate, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis, ha fatto molto parlare la sfida tra Messaline e Giuliette.

A farsi notare è stata soprattutto La Diva del Tubo, una youtuber come suggerisce il suo pseudonimo che in realtà è una ragazza che risponde al nome di Alisha Griffanti. Nata in provincia di Milano, è cresciuta in Liguria per poi trasferirsi a Cuneo.

Nel corso del programma la Griffanti, prima modella e ora di professione dominatrice sadomaso, ha affermato di essere campionessa mondiali di ballbusting, ovvero di calci nelle parti intime. "In genere mi pagano per riceverli, ma per lei e Laurenti lo farei gratis", ha spiegato la diretta interessata, lasciando sgomenti i due conduttori. La ragazza è stata eletta Miss Darwin dell'edizione.

Al momento non si conosce la sua situazione sentimentale, ma si crede che si sia trasferita nella città piemontese qualche anno fa per questioni amorose. Tra i suoi amori c'è stato il controverso critico d'arte Andrea Diprè.

Foto: account Instagram La Diva del Tubo