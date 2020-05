Uomini e Donne, Sirius (Nicola Vivarelli): "Gemma Galgani? Siamo l'uno nei pensieri dell'altra"

Di Sebastiano Cascone venerdì 22 maggio 2020

Sirius a cuore aperto sulla sua frequentazione con Gemma Galgani

Prosegue la travagliata conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (ex Sirius) all'interno dello studio di 'Uomini e Donne'. Il corteggiatore toscano, in una lunga intervista rilasciata, questa settimana, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha voluto difendere, a spada tratta, la dama torinese, dai continui attacchi di Tina Cipollari:

"Ogni tanto Gemma si lascia contagiare da forti provocazioni fatte da altre persone. Non è una donna debole, ma è stressata da continui attacchi fuori luogo".

Il 26enne ha deciso di vivere il presente con la donna senza pensare alle conseguenze del futuro:

"Non ho paura perché non vedo il pericolo".

Nelle ultime puntate, entrambi hanno parlato di sentimenti, di una bella frequentazione destinata a proseguire anche fuori dagli studi del programma di Canale 5. Gemma, recentemente, ha avuto modo di parlare anche con la mamma del suo pretendente, ricevendo attestati di solidarietà, stima ed affetto. Nonostante la 'presentazione in famiglia' è ancora presto per parlare di un vero e proprio innamoramento:

"Parlare di amore è prematuro. L’amore richiede tempo e sacrificio, anche se siamo l’uno nei pensieri dell’altra".

Nicola, nelle scorse registrazioni, ha rifiutato la corte di Valentina che, a più riprese, aveva manifestato il proprio interesse:

"Corteggiare Valentina Autiero? Assolutamente no. Non corteggerei Gemma se mi piacesse una personalità come la sua".

Fonte | Uomini e Donne Magazine