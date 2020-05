Uomini e donne, Enzo e Pamela lasciano definitivamente lo studio: "Finiremo in tribunale"

Di Ivan Buratti venerdì 22 maggio 2020

La dama e il cavaliere del Trono Over si dicono ufficialmente addio dopo le ultime frecciatine

Uomini e donne, continua la bagarre tra Pamela ed Enzo. L'uomo, dopo aver rifiutato l'invito della produzione a partecipare al confronto con Pamela nelle ultime registrazioni, ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione nella puntata di venerdì 22 maggio 2020.

Pamela, in prima battuta, ha rivelato di aver inviato alcuni messaggi prima della trasmissione, senza ricevere risposta. "Anche per me è chiusa definitivamente, continua solo ad infangarmi. Avresti potuto dirmi che non mi hai mai voluto e sarebbe finita lì", ha detto la dama, che si è particolarmente risentita dai commenti di Enzo che avrebbero scantinato una guerra social. Il cavaliere ha giustificato il suo comportamento per il tono dei messaggi ricevuti da Pamela. "Mi ha detto che finiremo in tribunale", e Pamela ha risposto che si troverà costretta a causa di alcuni like a commenti poco lusinghieri nei suoi confronti.

Dopodiché, Enzo ha ricordato la sua avventura in studio e la sua storia con Pamela, sempre frenata dalla presenza nella vita della donna di altre figure, a sua detta. "Ho sempre dovuto combattere contro tutti per la diffidenza, ero quello che veniva da Budapest. Ti ho portato dalla mia famiglia, ti ho fatto conoscere la mia vita e i miei amici. Non sono uscito con nessun'altra donna, solo con quella che mi interessava. Tu cosa mi hai mostrato della tua vita? Ho dovuto dormire in hotel quando sono venuto da te".

Pamela ha sottolineato che la scelta di non farlo venire in casa è partita da lui, in rispetto del figlio della donna e dell'intimità dei due. Successivamente, Enzo ha tirato fuori un'altra faccenda spinosa: secondo lui, nella vita di Pamela è ancora forte la presenza dell'ex, a cui la donna è ancora profondamente legata. L'uomo è convinto che l'ex continui a frequentarla e a corteggiarla con gioielli ed orologi. "È una grande calunnia", così come quella secondo cui il figlio di Pamela chiama papà l'uomo.

A difesa della donna sono intervenuti Gianni e la dama Roberta, secondo cui Enzo si è spinto troppo in là con le accuse e le critiche. Tina, invece, ha voluto sottolineare anche il comportamento scontroso di Pamela, che ha chiuso definitivamente la relazione mostrando una chat fra lei e una nuova spasimante di Enzo. Addio definitivo.