Maria Elena Gasparini: chi è l'ex fidanzata di Andreas Muller

Di Marcello Filograsso venerdì 22 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Maria Elena Gasparini, ex fidanzata di Andreas Muller.

Maria Elena Gasparini è una ballerina professionista, nota anche per la relazione avuta con il danzatore Andreas Muller, vincitore di Amici nel 2017.

I due sono stati insieme per ben sette anni, molto prima dell'ingresso al talent show presentato da Maria De Filippi, prendendosi una pausa di riflessione nel 2016, all'indomani di un infortunio di Muller. Qualche mese dopo il ritorno, è Andreas ad annunciare sui social la fine della love story, chiedendo il massimo riserbo per la situazione.

Muller scrisse su Instagram:



"Non mi sarei mai voluto trovar di fronte alla necessità di scrivere certe cose ma purtroppo mi ritrovo costretto a farlo. Io e Mari in questo momento ci simo lasciati e i motivi sicuramenti li conosciamo io e lei, perchè chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni".

Su di lei in realtà non ci sono molte informazioni disponibili, se non che è originaria di Ancona e che vive a Fabriano con la sua famiglia.

Foto: account Instagram Maria Elena Gasparini