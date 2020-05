Uomini e Donne, lite fra Armando Incarnato e Veronica D. (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 21 maggio 2020

Il cavaliere accusa la dama: "Non mi hai detto che volevi frequentare anche altri uomini". La risposta: "Lui vuole solo polemizzare".

Nemmeno il tempo di iniziare la conoscenza che, immediatamente, Armando Incarnato accende la miccia dello scontro con una nuova dama del parterre che per la prima volta nella puntata di oggi, 21 maggio 2020, fa la sua comparsa a Uomini e Donne: è Veronica de Nigris.

Maria de Filippi chiede di mettere tre sedie per gli uomini che la donna ha deciso di frequentare, Armando però denuncia di non aver saputo nulla sulla scelta di Veronica di conoscere altri uomini oltre lui, dato che i due si sarebbero già visti per un primo incontro.



Ci sono delle cose che non mi sono chiare. Sono uscito con lei e mi sono sentito anche al telefono. Io non sapevo niente di questo. Abbiamo iniziato il nostro rapporto dicendoci delle piccole bugie. Uscire alla prima volta con tre uomini mi ha lasciato sinceramente così...

Veronica: "Te non mi conosci però mi stai già giudicando. Ci siamo visti solo una volta e gli ho detto che io mi stavo vedendo già con altre due persone oltre lui. Una persona che vuole conoscere tre persone non la dovresti giudicare."

L'accusa della dama prosegue:



Lui pensa che tutti siano persone senza impegni, io lavoro e faccio il personal trainer. Armando ha la presunzione di sapere perché non rispondo alle sue chiamate. Lui vuole solo polemizzare, volevo solo capire se Armando era solo la persona che vedo in tv oppure no, ora ho la certezza.

Armando non si sente rispettato dalla dama e la lite continua mentre i due corteggiatori seduti al centro dello studio stanno a guardare: "Tu sparisci e non ci sei - punta il dito l'uomo - Io sono stato già preso per i fondelli e desidererei non ritrovarmi in certe situazioni"