Uomini e Donne, la parodia della prima esterna tra Gemma e Nicola (Sirius) fatta da Tina e Gianni (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 21 maggio 2020

Gli opinionisti si divertono a ironizzare sul momento dell'incontro che ha segnato l'inizio della frequentazione tra la dama e il 26enne.

A Uomini e Donne non è la prima volta che Gemma e il corteggiatore con cui ha a che fare vengono presi di mira da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di Gemma e Tina sappiamo a menadito il perché dei loro attriti, mentre Gianni e la dama di Torino spesso e volentieri mediano per trovare un punto d'incontro fra le mille discussioni che espldono in studio.

Nella puntata di oggi, 21 maggio 2020, gli opinionisti si sono prestati ad una parodia di quello che è stato il primissimo incontro fra Gemma e Nicola (Sirius) poco più di due settimane fa, quando il corteggiatore si presentò all'esterno degli studi di Uomini e Donne in uniforme da Marina Militare. Tina impersona Rose, personaggio del film Titanic in età avanzata mentre Gianni è nelle vesti di ufficiale della Marina.

Gli opinionisti prendono in giro la coppia, Tina in particolare riprende continuamente una frase detta da Gemma "Sono emozionata" desiderando e rincorrendo l'uomo che per le risapute distanze di sicurezza non riesce ad acciuffare.

Scimmiottano il loro incontro tra frasi sdolcinate e scene rifatte in chiave ironica, scaturendo le risate del parterre di dame e cavalieri. In studio Gemma sembra tutt'altro che contenta della parodia e il volto scuro di rabbia ne è la conferma, diverso l'atteggiamento di Nicola che appena entrato si rivolge alla Cipollari: "Mi ha fatto molto ridere".

