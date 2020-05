Adriana Volpe torna in tv: "Il Grande Fratello Vip mi ha cambiato la vita, ora mi sento pronta a spiccare il volo"

Di Ivan Buratti giovedì 21 maggio 2020

La conduttrice trentina si racconta, parlando della ritrovata energia per il ritorno in onda su Tv8 con Alessio Viola

Adriana Volpe è nel suo momento d'oro. Dopo l'interruzione dell'esperienza in Rai, con la chiusura dello storico Mezzogiorno in Famiglia, e le avventure giudiziarie con Giancarlo Magalli ("ancora aspetto le sue scuse"), la conduttrice trentina sembra vivere una nuova primavera. Uscita a testa alta dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe è pronta a riprendere in mano la sua carriera e mettersi alla prova con una nuova sfida. Da fine giugno sarà infatti al timone di Ogni mattina, programma di infotainment in onda su Tv8 dalle 10 alle 14, insieme al giornalista Alessio Viola. Lo sbarco a Sky corrisponde anche a un trasferimento di residenza: da Roma a Milano, che raggiungerà insieme alla figlia Gisele, accorciando le distanze dal marito Roberto, che lavora in Svizzera.

Intervistata dal settimanale Oggi, Adriana Volpe ha confessato circa l'imminente trasloco e le nuove opportunità di lavoro:



Sono prontissima. Milano è un cambio di vita totale perché torno dove ho cominciato la mia carriera. Venticinque anni fa arrivai a Milano con due sole valigie ma tanti sogni nel cassetto. Roma è la città del cuore, quella dove ho messo le radici. Ma non ho avuto alcuna esitazione a lasciarla, né paura. Voglio considerare Milano la città che mi darà l'opportunità di spiccare il volo. Oggi ho tutti gli strumenti, tecnica di volo inclusa. Posso volare alto e raggiungere nuove mete. Vola solo chi osa... [...] Ho sposato questo progetto senza pensarci due volte, poche settimane fa, in pieno lockdown, ma tutte le agenzie immobiliari erano chiuse: panico! Caterina Balivo è stata la prima persona che mi ha dato una mano, poi Elisabetta Gregoraci mi ha presentato una persona che ha trovato la casa perfetta per me e Gisele.

Circa la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, trampolino di (ri)lancio per il proprio percorso professionale, la conduttrice ha rivelato:



Il Grande Fratello Vip ha segnato un grande cambiamento di vita. Ho scelto di mettermi in gioco a 360 gradi, sperimentando un modo inedito di entrare in contatto col pubblico. E l'empatia che si è creata la porto con me, considerandola magica, in questa nuova avventura a Tv8.

Parlando di sé, della ritrovata energia per affrontare di nuovo il palcoscenico da protagonista, Adriana Volpe ha le idee chiare, dettate dall'esperienza e dalle numerose batoste che la vita le ha riservato:



L'anima di Adriana? È un'anima guerriera. Ho dovuto fare i conti con le ingiustizie, con i compromessi. Ma gli ostacoli non hanno mai fermato il mio percorso. Tengo strette certe mie battaglie e certe mie cadute. Avrei potuto usarle per farmi pubblicità, ma il mio pudore è stato intransigente. Io so per chi ho lottato e come l'ho fatto.