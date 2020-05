Uomini e Donne, Enzo non si presenta in studio per chiarire con Pamela

Di Alberto Graziola mercoledì 20 maggio 2020

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si torna a parlare di Pamela ed Enzo dopo la fine della loro relazione e gli scontri avvenuti in studio nelle precedenti puntate. L'uomo si era sentito offeso dai comportamenti della donna ("Una mancanza di rispetto nei miei confronti") e, nonostante i sentimenti chiari di Pamela, Enzo non ha fatto un passo indietro su un loro nuovo inizio ("Non me la sento di dire torniamo insieme").

Dopo la puntata della scorsa settimana, Enzo ha raggiunto Pamela per un confronto ma l'epilogo non è un riavvicinamento.

Pamela entra in studio, oggi, per raccontare le evoluzioni. Enzo non si è presentato.

"Lui non vuole più avere nulla a che vedere...Non ha cambiato idea"

"Penso che da parte sua non ci sia più nulla. forse tutot questo grande amore non c'era..."