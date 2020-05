Pago: "Serena? E' successo qualcosa di troppo grave"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 20 maggio 2020

Serena Enardu e Pago sempre più lontani: l'addio è definitivo?!

Serena Enardu e Pago sono protagonisti di una lunga intervista sul settimanale 'Chi', in edicola questa settimana. I due, negli scorsi giorni, hanno comunicato, via social, di essersi lasciati dopo una pesante litigata. Dopo il ritorno di fiamma al 'Grande Fratello Vip', la coppia sembra non voler più ritornare sui propri passi:

Pago: "È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male".

Serena: "Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio sapere più niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Che cosa è successo tra di noi? Io sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male. La nostra era una storia malata. Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare in primis fiducia nei miei confronti".

Pago, che ha inciso un nuovo singolo, 'Tu lo sai', da qualche giorno, è tornato a vivere assieme all'ex moglie, Miriana Trevisan (per il bene del figlio Nicola), tanto da far sperare in un riavvicinamento:

"Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi".