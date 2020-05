Uomini e donne, Sirius rifiuta Alessia di 26 anni: "Sono interessato a Gemma"

Di Massimo Galanto lunedì 18 maggio 2020

Il giovane corteggiatore non cede alle tentazioni e resta concentrato solo sulla dama di 71 anni (tra le proteste di Tina)

Nel corso della puntata di Uomini e donne di lunedì 18 maggio 2020 ha fatto il suo ingresso in studio Alessia. La ragazza di 26 anni, proveniente da Napoli, ha chiamato per corteggiare Sirius. Quest'ultimo, però, un po' a sorpresa, ha rifiutato la sua corte, preferendo continuare la conoscenza con Gemma.

Apprezzo molto, sei una bella ragazza, però al momento sono interessato a Gemma.

Alessia ha replicato immediatamente manifestando perplessità rispetto alla scelta del ragazzo ("non ci credo per niente, una donna di 70 anni non può darti quello che ti può dare una della mia età"), ma non ha potuto far altro che abbandonare il programma.

Per la cronaca, durante la discussione Tina Cipollari ha dato della "povera scema" a Gemma, ribadendo le sue convinzioni secondo cui l'interesse di Sirius verso la dama di 71anni è non veritiero.

Intanto Gemma e Sirius si sono visti in esterna (organizzata da lei) e in studio hanno ballato (rispettando la distanza di un metro, ovviamente).