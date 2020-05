Paolo Ciavarro su Pago e Serena Enardu: "Lui sta bene"

Di Claudia Cabrini lunedì 18 maggio 2020

La rottura tra Pago e Serena Enardu ha fatto tornare la coppia nell'occhio del ciclone. Paolo Ciavarro assicura: "Pago sta bene"

Una storia d'amore nuovamente interrotta quella tra Pago e Serena Enardu, relazione complicata che si era per la prima volta conclusa nel corso del programma di Canale 5 Temptation Island, per poi riprendersi e con più passione di prima sotto l'occhio indiscreto del Grande Fratello Vip 4. Come ben saprete, notizia di pochi giorni fa - data dalla stessa Serena con un lungo post su Instagram - è che tra Pago e la bella Enardu sia nuovamente finita, stavolta definitivamente.

Dopo aver annunciato la rottura del loro rapporto, la ex coppia è quindi tornata nell'occhio del ciclone. A voler esprimere il proprio parere stavolta è stato Paolo Ciavarro che, ospite in diretta radio di Giada Di Miceli, a Radio Radio, ha spiegato:



"Non me lo aspettavo in realtà, li avevo visti bene. Però è chiaro che è sempre difficile ricominciare, ricostruire e ricomporre i cocci [...] Sento spesso Pago, lui sta bene. Se devo essere sincero però ancora non ho avuto modo di sentirlo dopo la rottura. Comunque so che sta bene".

, al momento in Sicilia per impegni di lavoro, ha anche raccontato della trepidante attesa che lo separa da Clizia, con la quale non si è ancora rivisto dopo l'esperienza del Grande Fratello. Tra pochi giorni, finalmente i due potranno rincontrarsi:



"La distanza non è un problema, esistono i treni. Non mi spaventa la lontananza. Ci organizzeremo [...] Non mi spaventa nemmeno la differenza di età con Clizia né il suo passato. A me interessa la Clizia che ho conosciuto. La figlia? Sono figli di separati, quindi conosco bene la situazione".