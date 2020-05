Uomini e donne, Giorgio Manetti: "Gemma è un capitolo chiuso, le auguro felicità e altri dieci anni in trasmissione"

Di Ivan Buratti lunedì 18 maggio 2020

Uomini e donne, il Gabbiano torna a parlare dell'ex: "Fa parte del mio passato, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti?"

Giorgio Manetti è tornato a parlare. Lontano ormai dalla televisione, l'ex corteggiatore e compagno di Gemma Galgani, regina incontrastata di Uomini e Donne, ha ormai un nuovo amore e vive in serenità questa nuova storia. Al contrario, la dama torinese è ancora alla ricerca della persona con cui costruire un nuovo percorso di vita condiviso. A farle la corte, ora, il giovane Sirius, Nicola Vivarelli, di appena ventisei anni.

Il capitolo dedicato a Gemma Galgani, nel grande libro della vita di Giorgio Manetti, è chiuso definitivamente. Tuttavia, alcune settimane fa, il Gabbiano di Uomini e Donne era tornato a parlare dell'ex in un'intervista a Nuovo Tv, sottolineando il lungo tempo di permanenza di Gemma in trasmissione. "Ti conosce tutta Italia, non c'è bisogno di stare lì se cerchi davvero l'amore", aveva detto, scatenando una certa reazione nella donna, che ha poi parlato al magazine del trasmissione di "livore" di Giorgio nei suoi confronti.

A distanza di qualche giorno, Giorgio Manetti ha controreplicato alle affermazioni di Gemma Galgani, direttamente dalle colonne del settimanale Vero:



Livore? Ma quando mai. Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei. Fa parte del mio passato, è un capitolo chiuso e superato della mia vita, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti? E comunque io non sono una persona che porta mai rancore. Le auguro tanta felicità e altri dieci anni in trasmissione se è quello che vuole. E magari, perché no, le auguro di trovare davvero un giorno un amore grande e importante come è successo a me con Caterina.

Poi ha continuato, tornando a parlare dell'avventura tv di Gemma Galgani:



Dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere ‘credibile’ nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in tv.

Nessun commento sulle nuove frequentazioni di Gemma, che pure hanno destato tante polemiche in studio e nei social. Che ne penserà Giorgio di Sirius?