Pago e Serena Enardu si sono lasciati, parla l'ex Miriana Trevisan: "Leviamo ogni dubbio"

Di Ivan Buratti sabato 16 maggio 2020

La showgirl interviene su Instagram per spegnere ogni rumor: "Leviamo ogni dubbio"

Pago e Serena Enardu si sono lasciati, di nuovo. Stavolta niente falò di confronto, telecamere e riflettori. Il cantante e l'ex tronista di Uomini e Donne, che si erano ritrovati ufficialmente tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 4, hanno deciso di interrompere la loro relazione. E pare che la scelta già presa a Temptation Island Vip sia definitiva, nessun ritorno di fiamma all'orizzonte.

In molti hanno ipotizzato che dietro la decisione di mettere un punto alla storia d'amore ci possa essere lo zampino di un'ex storica del cantautore sardo, Miriana Trevisan. I due hanno avuto una relazione travagliata, ricca di alti e di bassi, il cui frutto migliore è stato senza dubbio Nicola, figlio avuto nel 2009. Ma veramente Pago ha deciso di ricominciare una storia d'amore con la sua ex, abbandonando Serena Enardu al proprio destino in Sardegna? A dare una risposta a tutte le malelingue del web ci ha pensato la stessa showgirl napoletana, che tanti ricordano tra le ragazze di Non è la Rai o nelle avventure di Pressing e La ruota della fortuna.

Miriana Trevisan ha infatti pubblicato una Storia di Instagram in cui ha rivelato la sua verità sul gossip, mettendo a tacere ogni pettegolezzo sul presunto ritorno a casa di Pago in qualità di compagno:



Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa. Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo. Leviamo ogni dubbio.

E leviamo ogni dubbio, sollevato anche da un'intervista al settimanale Nuovo: tra Pago e Miriana Trevisan, tra cui è tornato il sereno dopo le tribolazioni del passato, non c'è altro che un rapporto pacifico (nessun gioco di parole col nome all'anagrafe del cantautore!), come c'è in tante coppie tra cui è finito l'amore, ma non l'impegno nella crescita del piccolo Nicola.