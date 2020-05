Miriana Trevisan: "Tra me e Pago è tornato il sereno"

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Miriana Trevisan e Pago sotto lo stesso tetto dopo la rottura tra il cantautore e Serena Enardu

A poche ore dall'ufficializzazione della rottura tra Serena Enardu e Pago, Miriana Trevisan ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, per chiarire una volta per tutte i rapporti con l'ex marito. Per il bene del figlio Nicola, i due ex coniugi hanno ritrovato la serenità di un tempo. L'ex stella di 'Non è la Rai', infatti, più volte, in tv, ha supportato il padre del suo primogenito durante l'avventura nella casa del 'Grande Fratello Vip'. Adesso i rapporti sono distesi:

"Tra me e Pago è tornato il sereno... Lui ha pure dormito a casa mia...".

La showgirl ha, inoltre, raccontato aspetti inediti della ritrovata convivenza (a distanza di anni dalla separazione) durante la quarantena:

"Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. [...] Io e lui comunque ci siamo chiariti... Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia"