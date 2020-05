Veronica Peparini: "Ad Amici Speciali in un ruolo diverso. Con Andreas abbiamo preferito prendere questa scelta"

Di Sebastiano Cascone sabato 16 maggio 2020

Veronica Peparini assente ad Amici Speciali per tutelare il fidanzato Andreas Muller

Veronica Peparini, assente alla prima puntata di 'Amici Speciali', andata in onda, ieri 15 maggio 2020, in prima serata su Canale 5, ha spiegato, in un lungo post, i motivi di questa decisione. Per tutelare il proprio lavoro e la professionalità del fidanzato, Andreas Muller, tra gli ex allievi in gara- Ecco le sue prime parole postate sul proprio account Instagram:

"Ciao a tutti.., visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte.. sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre, ho e abbiamo preferito prendere questa scelta! Riesco però a seguire meglio le Coreografie che faccio per aiutare mio fratello quindi ci sono, sto’ dietro e faccio il mio amato lavoro con passione.. La Coreografa!".

Ieri, il danzatore si è esibito su una sexy coreografie sulle note di 'Haunted' di Beyoncé, inserita nella colonna sonora di 'Cinquanta Sfumature di Grigio'. E, poi, su Thriller di Michael Jackson.