Amici Speciali, Giordana Angi sottotono? La madre risponde

Di Marco Salaris sabato 16 maggio 2020

La cantante al centro delle discussioni su twitter. Alcuni utenti la criticano, i fan la difendono. Cosa è successo?

Chi ha avuto modo di guardare il primo appuntamento di Amici Speciali ieri in prima serata su Canale 5 avrà avuto modo di vedere che nella squadra bianca campeggiava la presenza di Giordana Angi, o perlomeno di questo ne siamo certi poiché sui social c'è chi ha intravisto un animo spento, non proprio al settimo cielo nella cantante. I dubbi sono sorti nel modo in cui ha interagito con Maria de Filippi e nell'interpretazione dei brani che l'hanno messa alla prova.

Il nome di Giordana è subito balzato nei Trending Topic di Twitter nella quale si potevano scorgere le reazioni di chi si è domandato il perché di un morale che - a parere di alcuni - sembrava rasentasse il suolo, senza però trovare un motivo veritiero. Di contro i fan della cantante hanno subito alzato lo scudo per difendere l'Artista sottolineando che non si tratterebbe di tristezza ma di una semplice caratteristica professionale che la contraddistingue.

In aggiunta alla fanbase di Giordana si aggiunge colei che senza ombra di dubbio è la fan dalla sua prima ora, la madre Sophie. In un post scritto sul gruppo ufficiale dei fans della Angi la donna scrive e precisa:



Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività grinta e sostegno come sapete fare voi.

Ciò però non è servito a spegnere i dubbi di chi ha visto in lei un atteggiamento sottotono e all'orizzonte delle ipotesi spunta una vicenda secondo cui Giordana avrebbe subìto una delusione da parte del suo manager come scritto da un'utente su Twitter: "Ha aggiunto il nome in feat alla maggior parte e sue canzoni nell'album casa. Ovviamente senza aver scritto nulla dei pezzi. Lei si fidava tanto di lui, è andato anche a trovarla in casetta nel serale".