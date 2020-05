Giacomo Polverari: chi è il modello di Amici Speciali

Di Sebastiano Cascone venerdì 15 maggio 2020

Giacomo Polverari è il modello che ha sfilato Giorgio Panariello nella gara per la conquista della Super Coppa della prima puntata di 'Amici Speciali', in onda, stasera, venerdì 15 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.

E' alto 188 cm, e pesa 98 kg. Ha i capelli marroni, gli occhi azzurri - verdi e ha 45 come numero di scarpe.

Ha lavorato per grossi marchi del Made in Italy (come Dolce e Gabbana ed Armani) e posato per prestigiose riviste di settore come 'Vogue' e 'L'Officiel Baltics.

Il suo profilo Instagram @james_prokofiev.schultz è seguito da oltre 17mila followers.

Ma indirizzo e numero di telefono di Giacomo?#AmiciSpeciali pic.twitter.com/kFyRi5NSiP — Status Mentali (@StatusMentali) May 15, 2020

Ma questo Giacomo è il terzo gemello di Gaia e Irama #AmiciSpeciali — ItsLexi (@ItsLexi5998) May 15, 2020

Qualcuno sa io nome di Giacomo?Chiedo per una amica #AmiciSpeciali — Anna (@Anna17054262) May 15, 2020