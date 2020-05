Federica Gentile: chi è, età, marito, Instagram, figlia

Federica Gentile è nata a Roma il 18 marzo 1969 sotto il segno dei Pesci. Ha 51 anni. E' una conduttrice radiofonica. E’ Direttore Artistico di Radio Zeta, la radio del gruppo Rtl 102.5.

Laureata in “Scienze e Tecnologie della Comunicazione” approda in Rai nel 1989 dove lavora per più di 25 anni.

Nel 2008 è membro della Commissione di Selezione per i Big del Festival di Sanremo, nel 2009 della commissione artistica di SanremoLab, nel 2012 di quella di Sanremo Social e nel 2013 è portavoce per l’Italia all’ “Eurovision Song Contest”. Nel 2014 entra nel gruppo Rtl per condurre su Rtl 102.5 al fianco di Maurizio Costanzo e Pierluigi Diaco “Radio Costanzo Show” e tra gli altri “Onorevole DJ” sempre al fianco di Diaco.

Dal 2016 e’ anche conduttrice su Radio Zeta, seconda emittente del gruppo Rtl.

E’ mamma di Nicole, nata dal suo matrimonio con Domenico Iannacone.

Parla perfettamente inglese e spagnolo.

Il suo profilo Instagram @federicagentileof è seguito da quasi 9mila followers. Ha anche un account Twitter @federicagentile che conta oltre 16mila seguaci.

Federica Gentile rappresenta il network radiofonico RTL 102.5 ad “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.