Alessio Gaudino: Amici, ballerino, Umberto, età, fidanzata

Di Fabio Morasca venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessio Gaudino.

Alessio Gaudino è un ballerino nato il 12 giugno 1993 a Desenzano del Garda, paese in provincia di Brescia.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Alessio Gaudino ha preso parte alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, conquistando l'accesso alla fase serale del programma (durante la quale ha fatto parte della squadra Blu diretta da J-Ax e Nek) ed arrivando fino alla puntata della semifinale. Il suo ingresso nella scuola di Amici era stato proposto da Veronica Peparini. Durante la serata finale di Amici 15, inoltre, Alessio Gaudino ha ricevuto una borsa di studio.

Dopo Amici, Alessio Gaudino ha iniziato a collaborare con Giuliano Peparini, direttore artistico del serale di Amici, lavorando, tra le altre cose, per lo spettacolo teatrale Romeo & Giulietta - Ama e cambia il mondo e per diversi tour musicali.

Nel 2019, è tornato ad Amici come ballerino professionista per lo spin-off Amici Celebrities.

Nel 2020, Alessio prenderà parte ad un altro spin-off di Amici, Amici Speciali, come concorrente in gara.

Alessio Gaudino e Umberto Gaudino, ballerino, concorrente della diciottesima edizione di Amici, ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi ed ex ballerino professionista in due edizioni di Ballando con le Stelle (nonché anch'egli concorrente di Amici Speciali), nonostante abbiano lo stesso cognome, non hanno alcun legame di parentela.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, Alessio Gaudino, al momento, risulta single. Durante la sua partecipazione ad Amici, il ballerino è stato fidanzato con una ragazza di nome Corinne.

Per quanto riguarda la sua presenza sui social, Alessio Gaudino ha un profilo Instagram seguito da oltre 174mila follower.