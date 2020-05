Daniele Mona, chi è il bassista dei The Kolors? Età, altezza, Instagram,

Daniele Mona, chi è il membro del gruppo The Kolors? Scopriamo insieme i dettagli, le curiosità e qualche informazione biografica in più su uno dei tre componenti del gruppo italiano che ha fatto furore della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nato a Napoli il 9 agosto 1989, stesso anno dei colleghi Stash e Alex Fiordispino, tra qualche mese compirà 31 anni. Daniele Mona è del segno zodiacale del Leone. Trasferisce il temperamento latino e il fuoco che contraddistingue il suo segno nella musica. Daniele è infatti polistrumentista: suona il basso, le percussioni, il sintetizzatore e usa la talk box.

Sono tre gli album in studio firmati insieme ai due cugini Fiordispino: I Want (2014) Out (2015) You (2017). Tantissime le collaborazioni, internazionali e italiani, che hanno permesso a Daniele e al resto dei componenti del gruppo di imporsi sulla scena musicale nazionale da ormai più di cinque anni. Nonostante il successo, Daniele tuttavia è rimasto un ragazzo piuttosto semplice, senza grilli per la testa, anche piuttosto riservato sui social.

Fresco di nuovo taglio di capelli e di barba, ultimamente Daniele si sta mostrando su Instagram sotto una nuova luce, molto più selvaggia in tema con la quarantena, anche in compagnia di un gatto nero bellissimo. Negli ultimi post pubblicati prima delle canzoni, lo vediamo festeggiare tra una bottiglia di vino e un sigaro, stile un po' cubano. Che cambiamento e che look!