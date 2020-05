Alex Fiordispino, chi è il batterista dei The Kolors? Età, altezza, Instagram, cugino di Stash

Di Ivan Buratti venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Alex Fiordispino, batterista dei The Kolors

Alex Fiordispino, impariamo a conoscere meglio uno dei componenti della band dei The Kolors, protagonista da stasera di Amici Speciali, spin-off benefico di Amici di Maria De Filippi. Il suo è un ritorno al talent show di Canale 5, a cui ha partecipato insieme a Stash e Daniele Mona nella quattordicesima edizione.

Nato a Caserta il 30 dicembre 1989, Alex Fiordispino compierà quest'anno 31 anni. Del segno zodiacale del Capricorno, è alto circa 175 centimetri. Alex è coetaneo del suo cugino Stash, frontman della band dei The Kolors. Batteria e percussioni del gruppo, Alex Fiordispino fonda i The Kolors con il cugino Antonio "Stash" Fiordispino e Daniele Mona nel 2010 a Napoli. Nel 2010 lavorano come resident band di un locale di Milano e nel 2014 pubblicano il primo album, I Want, a cui segue Out. Il secondo album esce dopo la vittoria del giugno 2015 di Amici di Maria De Filippi.

Il trionfo al talent show di Canale 5 consente ad Alex e agli altri componenti del gruppo di iniziare a girare per l'Italia, tra festival e premi a cui vengono invitati come ospiti d'onore, anche forti del grande successo del singolo Everytime (divenuto colonna sonora di un celebre spot di una compagnia telefonica). Nel 2017 esce il terzo album in studio della band dal titolo You. Nel 2018 sale sul palco dell'Ariston col brano Frida (mai, mai, mai), primo brano da suonare completamente in italiano, a cui seguono importanti collaborazioni: Come le onde con J-Ax, Pensare male con Elodie, Los Angeles con Gué Pequeno. Nel 2020 esce il singolo Non è vero.

Dal suo profilo Instagram emergono un po' di informazioni sulla sua vita privata. Oltre a pubblicare scatti di backstage o dei concerti coi The Kolors, Alex mostra anche altri aspetti della sua quotidianità. Amante dei tatuaggi, ha quasi tutta la testa dipinta (un tempo portava il ciuffo, ora è solito tenere i capelli rasati), decorata dalla scritta "Los Angeles", da un cuore in fiamme e un bucranio. Sembra appassionato di moda, viaggi e, da buon campano, di pizza! Non pare fidanzato, ma non è da escludere che sia molto corteggiato dalle fan della band!