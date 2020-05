Edoardo Scotti, chi è il figlio di Gerry Scotti

Di Marcello Filograsso venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Edoardo, il figlio di Gerry Scotti

Gerry Scotti, uno dei conduttori maggiormente popolari d'Italia, nonostante i tanti programmi televisivi rimane molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che il presentatore ha avuto due donne nella sua vita: l'ex moglie Patrizia Grosso dal 1991 al 2009 e attualmente Gabriella Perino.

La prima moglie lo ha reso padre di Edoardo, curiosamente compagno di scuola di Beatrice, figlia della compagna attuale del conduttore (Scotti e la Perino si sono conosciuti quando andavano a prendere i rispettivi figli e vivono a Milano insieme dal 2011).

Edoardo nasce a Milano il 10 marzo 1992 e ha frequentato l'American School of Milan, laureandosi nel 2013 all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha studiato poi regia a Los Angeles. E proprio grazie al celeberrimo genitore ha mosso i primi passi nel mondo dello showbiz nel 2011, collaborando con lui a Lo Show dei Record, diventando 4 anni fa inviato speciale del programma collegandosi da Cina e America.

Tuttavia pare che Edoardo non abbia alcuna voglia di diventare l'erede televisivo del padre, in quanto preferisce trovarsi dall'altra parte della telecamera: il ragazzo ha all'attivo esperienze come aiuto regista per Rai, Mediaset e Sky come aiuto regista, collaborando per esempio a Cucine da incubo.

Edoardo Scotti ha sposato la giornalista Mediaset Ginevra Piola, collaboratrice del Biscione dal 2018.

Foto: account Instagram Edoardo Scotti